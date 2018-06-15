الطالع الفلكى الجُمعَه 15/6/2018..عِيد سَعِيد!

**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى السّرطان.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الجَوْزَاء.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 20 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





*اليوم 8 بَؤونَة قبطى، 15 حُزيْرَان رُومى، غُرّة شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنتا بِتْسَدّأ فِالحَجَات دِى؟ دَنْتَا مُتعلّم) -وحيَاةْ خالتِكْ؟(محمد صبحى من مسرحية الهمجى-1985)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*غُرّة شهر شوّال العَرَبى

تَسَمّتْ الشّهورالعربيّة ذات الأصل القمرى بحسَب ما يتّفق لها من الأحوال و الأحداث للعرب، فكما سَمّت شعبان لتشعّبهم وتفرّقهم للبحث عن المياه و رمضان لكثرة الرّمض والحرّ الّذي صادفهم خلاله فكذلك فيما يخصّ شهرشوّال فهو مأخوذ من الشّول بمعنى الارتفاع ولا يزال العامّة إلى اليوم يعنون بذلك فيقولون شالها يعنى رفعها عن الأرض ، والسبب الأوّل أنّ الثّمار والزّروع جفّت فيه، فالخير فيه يرتفع ينشال، تشويل لبن الإبل/توقف-جف لبنها،والسبب الثّاني أنّ النّاقة تمتنع عن البعير فلا تدعه يطأها فيُقال شالت النّاقة، شهر شوّال هو دابرفى حضارة ثمود ، فرع فى حضارة سبأ ، وهو شهر شيبان عند ربطه بالتقويم الشمسى أما الإسم الجاهلى القمرى فهو وَاغِل.









*(الشّمس تنتقل لبرج الجَوْزَاء - هنديّاً - سِيدِيرَال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الشّمس من بُرج الثّور لتدخل بُرج الجَوْزَاء فى الثامنة و5 دقائق صباحاً على الطريقة الهنديّة والتى تأخذ المواقع الحقيقيّة للأبراج فى الحُسبَان ، وسوف تظل فيه لتنتقل لبُرج السّرطان فى السادسة 52 دقيقة مساء 16 يوليُو ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الهنديّة...

(الشمس) ----- فى الجَوْزَاء.(تنتقل للسّرطان فى 16 يوليو)

(عطارد) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسّرطان 25 يوليو)

(الزّهرة) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 4 يوليو)

(القمر) ------ فى الجَوْزَاء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 6 نوفمبر)

(زُحل) ------- فى القوس.(ينتقل للجدى فى 24 يناير 2020)

(المُشترى)--- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 11 أكتوبر 2018)





الشمس/الأنا/الإيجو فى برج الجوزاء الذى يحكمه عطارد ، وعطارد حل سيداً فى بيته الجوزاء ، الجوزاء برج التواصل الكلامى والإعلان والإعلام والدراسة والطب ، فى المواجهة 180 درجة كوكب القوانين والتقاليد والقيود زحل والذى يذكرك أنك لاتعيش بمفردك ، فى غمرة زهوك بنفسك أو الإعلان عن نفسك كعريس/عروس ، أو تقديم منتجك للمستهلك عليك أن تتقيد بقوانين المجتمع فتكون أميناً فى توضيح حالتك الصحية والمالية كعريس/عروس ، أو توضيح مزايا وعيوب منتجك التجارى دون مُداراة ، وإلا وقعت تحت طائلة قوانين زحل والتى ماوُضعت بالأساس إلا لمصلحتك ومصلحة غيرك ، المواجهة بين الشمس/الأنا فى الجوزاء وبين زحل/ القيود فى القوس ستكون فى أدق درجة يوم 27 الجارى وهو وقت إكتمال البدر وعلى ذلك فالحذر من إرتفاع الإيجو/الشمس/الأنا فى مواجهة زحل/القيود قد يتسبب فى مواجهة بينك وبين مديرك فى العمل أو والدك أو زوجتك لتجد المشاكل وعليه فالتوازن بين إعتزازك بنفسك/الشمس وبين إلتزامك بواجباتك/ زحل هى نصيحة الشمس فى الجوزاء لهذا الشهر بمشيئة الله تَعَالى.









*هدية العيد ، كل عام وأنتم بخير...

الصّينيّون والهنود يجدون سبباً يُقنعهم بسوء الحظ وهو نحوسة الكواكب، يُمكن التقليل من تأثيرها عبر الحرص أن يكون الشّخص داخل الهالة/آورا نظيفة ، تجديد عمليّة تنظيف الجسد من تأثير الطاقة الكونيّة السّيئة باستمراريكون بالإستحمام خصوصاً بالماء المالح، شيئ آخر هو إزالة كل ما من شأنه جلب الحظ السيئ من منزلك أو مكان نومك، هذه بعض النّصائح فى تقاليد الفينغ تشوى الصينيّة القديمة ولابأس من إطلاعك عليها..

*تشققات وشروخ فى جدران المنزل: قد لانجد تلك التشققات بسهولة فى منازلنا الرّاقية لكن على أقل تقدير سنجد بعض الشّروخ فى الدّهان،الطلاء وتحدث بسبب عوامل الرّطوبة، إن شاهدت أحد تلك الخطوط الرقيقة طالعة ونازلة فى منزلك أو مكتبك فى العمل فهى إشارة لمرض أحد أفراد العائلة، قم سريعاً بعلاج الشروخ والتشققات وإزالة منظرها من المشهد واصطحب والدك أو كبير العائلة للطبيب لفحص طبى شامل"تشيك أب" فقط للإطمئنان.

*فئران بالمنزل: المثل الشعبى بالصين يقول الفئران تعدّ الفلوس ،الفئران تسرق أموالك وتجلب الطاعون،الفئران تعبّر عن لص يسرق أموالك، إن سمعت صوت كركبة لفأر فى السندرة أو البلكونة أو فناء حديقة فيلا منزلك فهذا معناه وجود فأربمنزلك يعيش على إلتهام ملابسك الصّوفيّة أو فتات الأطعمة، لايكتفى بذلك بل يترك مخلفاته لينقلها الهواء فتتنفسها وتمرض،سارع بنفض البلكون أو السّندرة ووضع المصائد وتنظيف المنطقة بالماء والكلور المُطهّر،الفئران علامة سيئة للبحّارة وللسكان بشكلٍ عام فهى جالبة للفقر والديون والمرض.

*وجود شبكات العنكبوت فى أركان الأسقف: سارع بإزالتها فوراً فهى على أقل تقدير تتسبّب فى إستنشاقك لهواء غير نظيف، كلما زاد حجم بيت العنكبوت دلّ ذلك على وجود أسرة كبيرة للعنكبوت والذى أسرته فى حدّ ذاتها مأساة تقوم الأنثى بقتل الذكر ثم الأطفال بقتل الأم والأخوة بقتل بعضهم بعضا، لك تخيل تأثير منزل العنكبوت على منزلك.

*أوراق نباتات الزّينة ميّتة: عادةً ماتموت أوراق نبات الزّينة لتنبت أخرى، لكن إن وجدت أن الأوراق الميتة أكثر من 12 ورقة فهى علامة لأن تحمى نفسك من إفلاس بنكى مُحتمل، قم بشراء أسمدة مُقوّية على الفور للنبتة المعطوبة واستشر خبير زراعى، وخبير مالى أيضاً لنفسك.

*قم بتنظيف الأرضيّة تحت سريرك من الكراكيب ومسح الأرضيّة تحته بالماء والملح،الكراكيب تقوم بإرسال طاقة سيّئة أثناء نومك وإزعاج عملياتك العقلية الذهنيّة، قم بنقل المرايات أوتغطيتها فى غرفة نومك فهى تقوم بعكس حالتك و إرسال عكوسات ضدّك حتى أثناء نومك،مسموح بالمرايات فقط فى الحمّام.





*إدهن جدران منزلك بألوان برّاقة وحافظ عليها نظيفة لامعة وكأنّها شابّة ، بدّل الستائر القماشيّة بأخرى ذات شباك وخروم تسمح بدخول الضوء للغرفة،ركّب العديد من اللمبات وحافظ على وجود أحد تلك اللبمات مُضاءً باستمرار /سهّارى، حافظ على وجود مزهريّات فازات بها ورود مقطوفة حديثاً (فريش كت) فالورود الجافة الذّابلة أو الصناعيّة غير مرغوب بها لأنها تُعبّر عن شيئ ميّت، إستخدم ألوان زاهية لمفارش سرير نومك وأغطية الفروشات الأخرى وابتعد عن الألوان البنيّة أوالقاتمة أو السوداء،حافظ على وجود شيئ متحرّك بالغرفة لتقليب طاقة الغرفة حتى لو كانت مروحة بطيئة الحركة (إن إنعدم وجود نافذة تدخل هواء نقى).





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: فرحة الأعياد لاتعنى رفع الحواجز الأخلاقيّة ، إحترس من تراخى أخلاقى قد يتسبب لك فى حرج وتخفيض لمكانتك، إمْشِ عِدِل يحتار عدوّك فيك.





برج الثور: أنت من أنصار الإحتفالات المنزلية مع العائلة ،لكن تأكد أنك لن تُصاب بالتخمة أو تلبك معوى بخلط أنواع مختلفة من الأطعمة فى وقتٍ واحد.





برج الجوزاء: المطلقات وأصحاب العلاقات العاطفيّة المقطوعة هم الأكثر حظاً إن أرادو إعادة المياه لمجاريها،بعد أكثر من محاولة وبأكثر من أسلوب.

برج السّرطان: فرحة الأعياد فرصة مناسبة لإصلاح علاقة مُتضرّرة ، أو تقوية الجيّدة ، صلة الرّحم وأداء الواجبات الإجتماعيّة قد تبدو ثقيلة لكن مردودها كبير.





برج الأسد: أنت فى منزل عميد العائلة وسط أقاربك وأهلك ، إنتبه من تعليقات سخيفة لاتقصدها لكنها كافية لإفساد جوّ الفرحة العامة.





برج العذراء: لاترفض دعوة لزيارة أو مقابلة فقد تجد فى زيارتك نصفك الحلو المفقود أو مشروعك التجارى الذى تبحث عنه.





برج الميزان: إبتسامتك بوجوه الآخرين قد تكون سبباً كافياً لإنهاء خصومة مزمنة فى إجتماع عائلى كبير بمشيئة الله تَعَالى.

برج العقرب: إن كنت فى طريقك للخطبة فالإشارة خضراء بمشيئة الله تَعَالى ، إن كنت متزوّجاً فوظّف طاقتك لأداء واجباتك الزوجيّة.





برج القوس: الزحمة عدوّة الرحمة، إبتعد عن الأماكن المزدحمة أو التشابك مع أشخاص ليسو من مستواك،إبتعدعن الدهماء ولاتتواجد إلا بمكان يليق بك وبأسرتك.

برج الجدى: مشاكلك العاطفية متزوجاً أم خاطباً قابلة للحل بمشيئة الله تَعَالى بالتفكيرالهادئ، دون تدخلات خارجيّة تصب الزيت على النار وتزيد تعقيد المشكلة.





برج الدّلو: مطلوب منك ملاطفة أطفالك وأطفال أسرتك ، إن لم تكن فى مزاج مواتى لتقبل أساليب الصغار فى اللعب فعلى الأقل لاتعبس بوجوههم.









برج الحُوت: الفقراء والمحتاجين لهم نصيب من الفرحة على يديك بمشيئة الله تَعَالى ، بذلك تُشبع شعورك بالرضا عن نفسك أثناء إستمتاعك بفرحة العيد مع أسرتك.



