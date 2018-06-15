ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ترامب يصدم قمة السبع الكبار: القرم إقليم روسي

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:51 ص
ترامب يصدم قمة السبع الكبار: القرم إقليم روسي
ترامب
طباعة
وكالات
 

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلمة صادمة خلال اجتماع قمة السبع الكبار وفقا لتقارير إعلامية.

 

وذكر موقع إخباري أمريكي نقلا عن مصادر دبلوماسية أن الرئيس ترامب قال لقادة السبع الكبار إن القرم إقليم روسي لأن سكان شبه جزيرة القرم يتكلمون باللغة الروسية.

 

وبدورها ذكرت جريدة إلكترونية روسية أن متحدثة البيت الأبيض سارا ساندرز لم تنف ما أعلنته تقارير إعلامية من أن الرئيس ترامب وصف خلال اجتماع قمة مجموعة السبع الكبار في كندا، القرم بأنه إقليم روسي، ولكنها رفضت التعليق على ذلك، مشيرة إلى أنها لا تنوي التعليق على محادثات خاصة لم تشارك فيها ولا تملك المعلومات عنها.

 

واستعادت شبه جزيرة القرم وضعها كأحد الأقاليم الروسية بمشيئة سكانها في عام 2014 بعد وقوع انقلاب عدائي في العاصمة الأوكرانية كييف.

 

وكانت قيادة الاتحاد السوفيتي نقلت تبعية القرم إلى جمهورية أوكرانيا إحدى الجمهوريات السوفيتية المتحدة، في بداية خمسينات القرن الـ20.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية الرئيسية أيدت "انقلاب كييف".

 

ووفق التقارير الإعلامية، فإن الرئيس الأمريكي سأل قادة الدول الصناعية الكبرى خلال اجتماع قمة مجموعة السبع الكبار لماذا يدعمون نظام الحكم في أوكرانيا التي تعتبر من بلدان العالم الأكثر فسادا.

 

المزيد عن: قمة السبع الكبار روسيا ترامب القرم إقليم روسي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 9:30:03 AM