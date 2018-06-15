مهدي جمعة يعلّق على قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

علّق رئيس حزب البديل التونسي مهدي جمعة، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فايسبوك”، تعليقا على قرار التّرفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5.75 بالمائة إلى 6.75 بالمائة سنويا الذي أعلن عنه البنك المركزي الأربعاء 13 جوان 2018.

وقال مهدي جمعة ” وعد اليوم: عدم الترفيع في الضريبة، حقيقة اليوم: الترفيع بــ1% في نسبة الفائدة المديرية وحكمة اليوم: ”الوعود لا تلزم إلّا من يتلقاها”.



