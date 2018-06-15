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الممثل خالد بوزيد يقرر الانسحاب من "نسيبتي العزيزة"

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:47 ص
الممثل خالد بوزيد يقرر الانسحاب من نسيبتي العزيزة
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محمد وليد الجموسي
 
أكد الممثل خالد بوزيد أنه قرر الإنسحاب نهائيا من سيت كوم “نسيبتي العزيزة” التي تبث قناة نسمة للجزء الثامن على التوالي،مشيرا الى أن هذا القرار يخامره منذ سنتين.
و أوضح بأنه غير راضي عن البناء الكوميدي لدور “الفاهم”، مشدد على أنه لا يستطيع تقديم الكثير في هذا الدور.
و أشار بوزيد في تصريح لاذاعة “موزاييك”،الى أن “نسيبتي العزيزة” يمكن أن يدون 15 عاما و ذلك يعود لأن إنتاجه ممتاز والإخراج والممثلون جيدون.

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