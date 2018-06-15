ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منظمة الاعراف تعبر عن استيائها الشديد من قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:46 ص
منظمة الاعراف تعبر عن استيائها الشديد من قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "عن استيائه الشديد من قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5,75? إلى 6,75? سنويا، خاصة وأنه الثاني من نوعه منذ بداية السنة الحالية وبمقدار مرتفع جدا".
واكد في بيان، " أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات لدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل ".
واعتبرت منظمة الاعراف، "أن هذا القرار سيزيد من المصاعب التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية التي تعاني من تزايد الضغط الجبائي وارتفاع الأداءات الجمركية ومن انهيار قيمة الدينار فضلا عن ازدياد تفشي التجارة الموازية والتهريب".
ودعت الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الاستثمار وإلى التشاور مع الاتحاد حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية .
يذكر ان البنك المركزي التونسي قد اعلن الأربعاء عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5,75 بالمائة إلى 6,75 بالمائة سنويا.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 9:30:39 AM