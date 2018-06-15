منظمة الاعراف تعبر عن استيائها الشديد من قرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية

عبر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، "عن استيائه الشديد من قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية من 5,75? إلى 6,75? سنويا، خاصة وأنه الثاني من نوعه منذ بداية السنة الحالية وبمقدار مرتفع جدا".

واكد في بيان، " أن هذا القرار ستكون له انعكاسات سلبية على تنافسية المؤسسة الاقتصادية وعلى تمويل الاستثمار بسبب ارتفاع كلفة التمويل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إجراءات لدفع الاستثمار وتشجيع بعث المشاريع وخلق فرص العمل ".

واعتبرت منظمة الاعراف، "أن هذا القرار سيزيد من المصاعب التي تواجهها المؤسسة الاقتصادية التي تعاني من تزايد الضغط الجبائي وارتفاع الأداءات الجمركية ومن انهيار قيمة الدينار فضلا عن ازدياد تفشي التجارة الموازية والتهريب".

ودعت الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لدفع الاستثمار وإلى التشاور مع الاتحاد حول الملفات التي لها علاقة مباشرة بنشاط المؤسسة الاقتصادية .

يذكر ان البنك المركزي التونسي قد اعلن الأربعاء عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية لتنتقل من 5,75 بالمائة إلى 6,75 بالمائة سنويا.



