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تأهل أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة مانشستر للتنس

الجمعة 15/يونيو/2018 - 08:45 ص
تأهل أنس جابر إلى ربع نهائي بطولة مانشستر للتنس
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وكالات
 
تمكنت التونسية أنس جابر، اليوم الخميس، من التاهل لربع نهائي بطولة مانشستر المفتوحة للتنس، التي تبلغ قيمة جوائزها المالية 100 ألف دولار، بعد فوزها في الدور الثاني على البريطانية سارة باث جراي.

وتفوقت جابر بمجموعتين دون رد، بعد ساعة و7 دقائق من اللعب، بواقع 6 - 4  و6 - 2. 

وستواجه البطلة التونسية، في الدور الثالث للبطولة، السويسرية في أوربا جيلوبيتش، المصنفة 99 عالميا، التي فازت اليوم في الدور الثاني على الأمريكية ماريا سانشيز بمجموعتين دون رد، بعد ساعة و14 دقيقة من اللعب، بواقع 6- 2 و6 -3.

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