تطور صادرات زيت الزيتون بنسبة 180% من حيث القيمة و154% من حيث الكمية

سجلت صادرات زيت الزيتون، منذ بداية الموسم الحالي للتصدير (غرة نوفمبر 2017) والى غاية 30 ماي 2018، ارتفاعا بنسبة 180% من حيث القيمة و154% من حيث الكمية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حسب بيانات نشرتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.

وبلغت كميات زيت الزيتون المصدرة على الصعيد الوطني 154151 طن بقيمة عائدات ناهزت 1552 مليون دينار، مقابل 60566 طن بقيمة 556 مليون دينار، وفق ذات البيانات.

وبلغت الكميات المصدرة من الزيت المعلب 10780 طنا مقابل 8631 طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بنسبة 25% من حيث الكمية و42% من حيث العائدات.

وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت المعلب حسب الأسواق بين كندا (25%) وفرنسا (24%) والولايات المتحدة بنسبة (11%) والعربية السعودية والبرازيل (7%) لكل بلد ولإمارات (6%) وايطاليا (4%) ونيوزيلاندا (3%) وسويسرا وعمان واليابان (2%) والدنمارك والكويت وتايوان وروسيا (1 بالمائة) وبلدان أخرى 3%

وقدرت الكميات المصدرة من الزيت السائب بحوالي 143850 طنا مقابل 51935 طنا خلال نفس الفترة من الموسم الفارط أي بزيادة بـ 177% من حيث الكمية و209 %من حيث العائدات.

وتتوزع الكميات المصدرة من الزيت السائب حسب الأسواق بين اسبانيا (35%) وايطاليا (33%) والولايات المتحدة (18%) والبرتغال (4%) وفرنسا والمغرب (3%) لكل بلد والسعودية والسيشال (1%) لكل بلد وبلدان أخرى بنسبة 2%







