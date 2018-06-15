قالت منظمة الصحة العالمية إن هناك أكثر من 1.4 مليار نسمة يعانون من فرط الوزن، وأكثر من نصف مليار نسمة يعانون من السمنة، ما يؤدي إلى وفاة ما لا يقلّ عن 2.8 مليون نسمة كل عام.

وبحسب دراسات حديثة، فإن هناك 10 أسباب تؤدي إلى السمنة وزيادة الوزن، وهي:

1- العوامل الوراثية:

تؤثر الجينات الوراثية على الأبناء، فأطفال الآباء البدناء أكثر عرضة للسمنة أكثر من أطفال الآباء غير البدناء، لكن يمكن الحد من الإصابة بالسمنة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي.

2- الأطعمة الجاهزة:

تحتوي "الفاست فودز" أو الوجبات السريعة على مواد حافظة والكثير من الدهون والتوابل الضارة التي تسبب السمنة، ويقوم المصنعون لهذه الأطعمة بجعلها لذيذة جدًا، بحيث تشجع الأفراد على الإفراط في تناولها وقد تصل لحد الإدمان.

3- إدمان تناول الطعام:

يعاني بعض الناس من شهية قوية، وخاصة الأطعمة المحلاة، فلا يستطيعون السيطرة على أنفسهم، ويتناولون أي كمية من الطعام في أي وقت، ويعجز المخ عن اختيار التوقف عن الإدمان في كلتا الحالتين.

4- الحملات الدعائية للأطعمة:

تطلق كل شركات الأطعمة الجاهزة السريعة حملات تسويقية ودعائية مغرية، خصوصًا بالنسبة للأطفال، ما يجعلهم يحبونها ويطلبون تناولها بصورة متكررة مما يسبب السمنة وزيادة الوزن.

5- الأنسولين:

كلما زاد إفراز الأنسولين بعد كل وجبة، زاد تخزين الدهون بالجسم، والعكس صحيح؛ حيث تساعد قلة إفراز الأنسولين في الجسم على حرق الدهون.

ومن أفضل الطرق لخفض مستويات الأنسولين في الدم هي تقليل الكربوهيدرات وزيادة تناول الألياف، ما يقلل السعرات الحرارية.

6- بعض الأدوية:

تسبب العديد من العقاقير الطبية زيادة الوزن، كأحد أدوية مضادات الاكتئاب التي تقلل معدل التمثيل الغذائي، أو تزيد الشهية؛ لأنها تؤثر على الوظائف الدماغية، فتؤثر على عملية الهضم والأيض الغذائي.

7- مقاومة الجسم لهرمون اللبتين:

يزيد اللبتين من مستويات السمنة؛ حيث ينتج عن طريق الخلايا الدهنية ويسبب زيادة مستويات الدهون في الدم، وترتبط زيادته في الجسم بانخفاض الشهية للشخص.

8- توافر الطعام:

وجود اختيارات عديدة لأماكن بيع الأطعمة وخاصة الوجبات السريعة والمشروبات المحلاة والمياه الغازية والحلويات، وعدم الاهتمام بالأطعمة الصحية مثل الخضراوات والفواكه قد يسبب زيادة الوزن.

9- السكر:

يتسبب استهلاك السكر المضاف أكثر من حاجة الجسم في تغيير الهرمونات والتفاعلات الكيميائية في الجسم، ما يقود إلى زيادة الوزن.

10- المعلومات الخاطئة:

تسبب المعلومات الخاطئة عن التغذية والأطعمة والسعرات الحرارية خللًا في التحكم في معدل السمنة والنحافة، فاتباع أنظمة غذائية خاطئة يسبب السمنة وزيادة الوزن بطريقة لا إرادية.