أملاك الدولة تعرض أرضا أثرية للبيع كانت على ملك صخر الماطري

استنكر المدير السابق للمعهد الوطني للتراث فتحي البحري قرار لجنة المصادرة عرض أرض أثرية بجهة قرطاج للبيع قائلا ان “هذه الارض تعود الى العهد الفينيقي وتعدّ معلما أثريا وحضاريا”.

وتابع البحري في تصريح ادلى به لـ«الشارع المغاربي» : “وزارة أملاك الدولة قالت انا حاجتي بالفلوس ما يهمّنيش” مؤكّدا أن هذه الأرض كانت على ملك صخر الماطري صهر زين العابدين بن علي وانه تم الاحتفاظ بها ضمن الأملاك المصادرة من افراد عائلته بعد الثورة”.

وأضاف البحري انه رفض تسلّم ملف بيع هذه الأرض عندما كان مديرا للمعهد الوطني للتراث ملمّحا الى موافقة المدير الحالي لاتمام هذه الصفقة..

وتابع البحري: كيف يرفض المدير الحالي وقد اعطى الاذن بتحويل أرض متحف سليانة المسيّجة الى مربض حافلات الشركة الجهوية للنقل بطلب من والي الجهة كما اعطى الاذن بتحويل الارض المحاطة بفسقيات الاغالبة بالقيروان الى مسرح للهواء الطلق..؟”.



