وزير الرياضة يغادر إلى روسيا لمؤازرة المنتخب

يغادر صباح اليوم، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، القاهرة متجهًا إلى روسيا، لمؤازرة المنتخب الوطني أمام أوروجواي، في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم.

وتم تعين صبحي، وزيرًا للشباب والرياضة خلفًا للمهندس خالد عبد العزيز، ضمن التعديل الوزاري والذي عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صباح أمس الخميس.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة منتخب أوروجواي، عصر اليوم على ملعب يكتنبارج ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.