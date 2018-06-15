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صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:23 ص
صلاة العيد بـالأزهر الشريف.. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
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محمد لطفي
 
مع أصوات التكبيرات والتهليلات في الصباح الباكر من أول أيام عيد الفطر المبارك، تدب الفرحة في النفوس، ويبحث كل شخص عن الفرح بحلول أول أيام العيد، عقب الانتهاء من شهر رمضان المبارك، ويبتهج الصائم بالإفطار، وأنه أنهى شهرا في العبادات والطاعات وترتسم السعادة بالعيد على وجوه الصغار والكبار.

رصدت عدسة "الفجر" لحظة احتفال المواطنين من أطفال وشباب ومسنين، بحلول عيد الفطر المبارك، وانتشرت الألعاب والبلالين والألوان فرحًا وابتهاجًا.

وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت دار الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
صلاة العيد بـ"الأزهر الشريف".. فرحة تجمع الأهل والأحباب وتضيء القلوب بصلة الأرحام (صور)
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