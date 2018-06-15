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مشاهدة مباراة البرتغال واسبانيا بث مباشر اليوم الجمعة 15-6-2018 يلا شوت في كاس العالم

الجمعة 15/يونيو/2018 - 07:18 ص
مشاهدة مباراة البرتغال واسبانيا بث مباشر اليوم الجمعة 15-6-2018 يلا شوت في كاس العالم
البرتغال وإسبانيا
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الفجر الرياضي
 

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 ينتظر عشاق الكرة، مباراة اليوم الجمعة 15 يونيو والتي ستجمع بين منتخب الإسباني ونظيره البرتغالي، في تمام الساعة 8 مساء، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

 

بث مباشر مباراة اسبانيا والبرتغال ، مشاهدة مباراة اسبانيا اليوم، ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 

سيتم نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1 التابعة لمجموعة قنوات بي ان الرياضية، التي تمتلك حقوق مباريات بطولة كاس العالم، بالإضافة إلى قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات.

 

كورة لايف مشاهدة مباراة اسبانيا والبرتغال بث مباشر اليوم 15-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة اسبانيا والبرتغال بث مباشر بدون تقطيع يمكن الآن مشاهدة مباراة اسبانيا والبرتغال على الهواء مباشر من روسيا ، عبر أكثر من رابط وأكثر من قناة ولعل أهم هذه القنوات التى سوف تنقل ماتش اسبانيا اليوم على الهواء مباشر وبجوده عالية، هى قناة بى ان سبورتس يوتيوب والتى تنقل البث المباشر لقنواتها المفتوحة على الويب بدون تقطيع، كما أننا نعدكم بأن يكون هناك متابعة مستمرة  فى حالة توقف البث المباشر لأي سبب ما، بقنوات أخرى بديلة تنقل احداث مباراة اسبانيا والبرتغال على الهواء مباشر الاسطورة بث مباشر.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بين سبورت Max HD، وان اللقاء سوف يذاع عبر قناة بين سبورتس المفتوحة على قمر النايل سات والعرب سات.

 

شاهد البث المباشر مباراة اسبانيا والبرتغال يوتيوب من هنا..

 

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