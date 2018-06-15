ألحان وغناء تكبيرات عيد الفطر بـ"الأزهر الشريف" وسط احتفالات المواطنين (فيديو)

أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الأزهر الشريف في محافظة القاهرة، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية.





ورصدت عدسة "الفجر" ألحان وغناء تكبيرات العيد، عقب انتهاء الصلاة وسط احتفالات المواطنين، وانتشرت الألعاب والبلالين والألوان، فرحًا وابتهاجًا بقدوم العيد، وسط انتشار للأطفال والباعة الجائلين.





وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.