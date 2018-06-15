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رابط الاسطورة مشاهدة مباراة البرتغال واسبانيا بث مباشر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:59 ص
رابط الاسطورة مشاهدة مباراة البرتغال واسبانيا بث مباشر
البرتغال وإسبانيا
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الفجر الرياضي
 

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معلومات عن مباراة اسبانيا والبرتغال بدون تقطيع اليوم اسبانيا Vs البرتغال، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة :  ماكسBein Sport ، الملعب : فيشت الأوليمبي، المعلقين : حفيظ دراجي ويوسف سيف .

 

موعد مشاهدة مباراة اسبانيا والبرتغال اليوم في تمام الـ 21:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 20:00 مساء بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة اسبانيا والبرتغال بث مباشر اليوم 15-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

 

شاهد البث المباشر مباراة اسبانيا والبرتغال يوتيوب من هنا..

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