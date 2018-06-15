شاهد.. خطبة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الأزهر الشريف (فيديو)

رصدت عدسة "الفجر" لحظة انتهاء آلاف المواطنين بمسجد الأزهر الشريف في محافظة القاهرة، وألقى إمام وخطيب المسجد، خطبة صلاة عيد الفطر، والتي كانت حددتها وزارة الأوقاف، وشدد على جميع الأئمة بالالتزام بنصها أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 إلى 20 دقيقة كحد أقصى .





وكان أدى آلاف المواطنين صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد الأزهر الشريف، قبل قليل، وسط تعزيزات أمنية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية.





ورصدت "الفجر" ألحان وغناء تكبيرات العيد، عقب انتهاء الصلاة وسط احتفالات المواطنين، وانتشرت الألعاب والبلالين والألوان، فرحًا وابتهاجًا بقدوم العيد، وسط انتشار للأطفال والباعة الجائلين.





وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.