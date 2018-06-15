لاعبو المنتخب يتعاهدون على تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوروجواي

تعاهد لاعبو المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني، على تحقيق نتيجة إيجابية أمام أوروجواي، في افتتاح مشواره بنهائيات كأس العالم.

وكان لاعبو المنتخب، عقدوا جلسة عقب تأدية صلاة العيد بفندق الإقامة بمدينة يكتنبارج، وأعلنوا التحدي لتحقيق إنطلاقة قوية في أولى مباراتهم بالمونديال.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لمواجهة أوروجواي، عصر اليوم على ملعب يكتنبارج ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم.