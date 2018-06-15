صلاة العيد بشعار 'شجع مصر في المونديال' بمسجد مصطفى محمود (صور)

احتفل العشرات من المواطنين بأجواء العيد، بعد الصلاة بساحة مسجد مصطفى محمود، رافعين عليم مصر وصور اللاعب الدولي المصري محمد صلاح؛ وذلك استعدادًا لمباراة مصر اليوم، في كأس العالم.





وأدى مئات المصلين صلاة العيد، وسط تأمينات أمنية مشددة، وانتشار لأجواء الفرحة والبهجة.





وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.