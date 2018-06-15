محمد نور يشعل حفل افتتاح أحد الكافيهات بحضور راندا البحيري (صور)

أحيا المطرب محمد نور، حفلًا فنيًا بمناسبة افتتاح أحد الكافيهات بالمهندسين، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك.





وحض الحفل من نجوم الفن منهم الفنامة راندا البحيري والفنان طارق صبري والفنانة ايمان سلامة والفنان محمد جمعه والشاعر أحمد الملكى والفنانة مي حسن وقام بتنظيم الحفل سارة مشعل وأحمد هيكل.





وقام نور، بغناء عدة اغاني عديدة منها منها "مدرس جغرافيا " التي حققت نجاحًا كبيرًا العام الماضي وأغنية "عادي" وأغنية " أول مرة" .