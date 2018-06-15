نيكول كيدمان تظهر أخيرا بإطلالة ملكة المحيط "أطلنطا" من فيلم "أكوامان" (صور)





نشرت شركة "ورنور بروس" للانتاج السينمائي اللقطات الأولى للنجمة نيكول كيدمان بإطلالة شخصيتها الملكة "أطلنطا" من فيلم أكوامان المنتظر.









وشهد فيلم عصبة العدالة justice league الظهور الأول لهذه الشخصية، والذي يشارك به جيسون موموا دور البطولة كل من النجم بن أفليك والنجمة جال جادوت.





ويشارك في بطولة فيلم أكوامان بجانب موموا وكيدمان النجمة الكبيرة أمبر هيرد في دور زوجة أكوامان.



