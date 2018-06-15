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محافظ الإسكندرية ومدير الأمن يشاركان المواطنين صلاة عيد الفطر بمسجد "المرسي أبو العباس" (فيديو)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:21 ص
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دينا حسن-محمد رجب
 
أدى المئات من المصلين بمحافظة الإسكندرية، قبل قليل، صلاة عيد الفطر المبارك، بمسجد المرسي أبو العباس بمنطقة الجمرك غرب الإسكندرية، والذي يعد ضمن مساجد المحافظة المبرى.

وشارك في صلاة العيد بالمسجد، الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي المصلين الصلاة، لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر.

وتوافد عقب صلاة الفجر المصلون من أنحاء المحافظة إلى المساجد، لإداء شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تأمينات مشددة من قبل قوات الشرطة، تواجد ضباط وأفراد المرور، لتسييل حركة المرور بالكورنيش والشوارع الرئيسية.
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