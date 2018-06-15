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عاجل.. بث مباشر الرئيس "السيسي" يشارك أبناء أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:20 ص
عاجل.. بث مباشر الرئيس السيسي يشارك أبناء أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر
الرئيس السيسي يشارك أبناء أسر الشهداء الاحتفال بالعيد
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تبث فضائية إكسترا نيوز، الآن، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبناء أسر الشهداء الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك عقب انتهاء صلاة العيد بمسجد المشير طنطاوي بمحافظة القاهرة، بحضور عدد من كبار رجال الدولة.


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