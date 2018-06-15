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الظهور الأول لـ"رحيم" مع حلمي بعد مقتله (صورة)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:15 ص
الظهور الأول لـرحيم مع حلمي بعد مقتله (صورة)
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يارا أحمد
 


حرص النجم ياسر جلال، على تأدية صلاة العيد برفقة الفنان محمد رياض صاحب شخصية "حلمي" في المسلسل الرمضاني "رحيم" ويعتبر ظهورهما بعد نجاح الحلقة الأخيرة ومقتل بطل القصة "رحيم".


المسلسل من تأليف محمد إسماعيل أمين وهو العمل الثاني الذي يجمعه مع ياسر جلال بعد النجاح الكبير الذي حققه العام الماضي مسلسل "ظل الرئيس".


ويشارك فى بطولة المسلسل نور، بعد غيابها سنوات عن الدراما وحسن حسني والراقصة دينا وطارق عبد العزيز ودنيا عبد العزيز ومحمد رياض وإيهاب فهمي والمسلسل من إنتاج شركة فنون مصر.



الظهور الأول لـ"رحيم" مع حلمي بعد مقتله (صورة)
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