"الفجر" ترصد لحظة أداء المواطنين صلاة "عيد الفطر" بمسجد "مصطفى محمود" (صور)

أدى آلاف المواطنين بمسجد مصطفى محمود، قبل قليل، صلاة عيد الفطر المبارك، وسط احتفالات من قبل الأطفال بالعيد، وفرحة وسعادة بين المصلين.





كما رفع عدد من المواطنين بمحيط ساحة الصلاة الأعلام المصرية، متمنين لمنتخبنا المصري الفوز اليوم في أولى مباريات المنتخب في كأس العالم أمام نظيره أوروجواي، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهرًا عقب صلاة الجمعة.





ويشهد محيط المنطقة، استنفار أمني مشدد من قبل الأجهزة الأمنية، لبث الطمأنينة داخل المواطنين أثناء الصلاة وخلال احتفالاهم بالعيد