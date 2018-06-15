ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة "بي إن سبورت" بعد خماسية السعودية

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:13 ص
تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة بي إن سبورت بعد خماسية السعودية
تركي آل الشيخ
طباعة
الفجر الرياضي
 

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مقاضاة قنوات"بين سبورت" القطرية، بعد الهجوم الذي تعرض له منتخب السعودية بعد الخسارة من روسيا بخمسة أهداف نظيفة، في افتتاح منافسات كأس العالم 2018.

 

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "‏سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية".

 

وأضاف: "وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها".

 

 

تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة "بي إن سبورت" بعد خماسية السعودية
المزيد عن: مقاضاة تركي آل الشيخ بياضة الأخبار الرياضية افتتاح كأس العالم أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تستطيع مصر التأهل إلى دور الـ16 بمونديال روسيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 7:50:03 AM