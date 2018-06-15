تركي آل الشيخ يقرر مقاضاة "بي إن سبورت" بعد خماسية السعودية

قرر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، مقاضاة قنوات"بين سبورت" القطرية، بعد الهجوم الذي تعرض له منتخب السعودية بعد الخسارة من روسيا بخمسة أهداف نظيفة، في افتتاح منافسات كأس العالم 2018.

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر": "‏سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية".

وأضاف: "وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها".