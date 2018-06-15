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المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 06:07 ص
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
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ميسون أبو الحسن - أحمد علي - هادي كرم
 
أدى المئات من المواطنين شعائر صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود، اليوم، في أجواء من البهجة والفرحة.

وانتشرت الألعاب والبلالين والألوان، فرحًا وابتهاجًا بقدوم العيد، وسط انتشار للأطفال والباعة الجائلين.

ويعتاد مسجد مصطفى محمود كل عام، على استقبال مئات المصلين في العيد والمناسبات.

وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
المئات يؤدون صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
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