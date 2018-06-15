بث حي ومباشر مباراة مصر واوروجواي في كأس العالم 2018

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معلومات عن مباراة مصر وأوروجواي بدون تقطيع اليوم مصر Vs أوروجواي، البطولة : في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018، القنوات الناقلة : ماكسBein Sport ، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : علي محمد علي وعصام الشوالي .

موعد مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي اليوم في تمام الـ 15:00 مساء بتوقيت السعودية، والـ 14:00 مساء بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم 15-6-2018 في مواجهة ضمن منافسات نهائيات كأس العالم روسيا 2018.

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