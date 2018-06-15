آلاف المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر بمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية (فيديو وصور)

أدى الآلاف من مواطني محافظة الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك بساحة مسجد القائد إبراهيم بمنطقة محطة الرمل وسط المحافظة.



وشهد الميدان، أجواء من الأفراح والاحتفالات بعيد الفطر المبارك، وسط تواجد عدد كبير من السيدات والأطفال والرجال، وخاصة كبار السن التي افترشوا الطريق لأداء صلاة عيد الفطر.



وانتشر بائعي البلونات المتنوعة، والألعاب الخاصة بالأطفال، لدخل أجواء من الفرحة والسرور على قلوب الأطفال وفرحتهم بملابس عيد الفطر المبارك.



وشهد الميدان تواجد أمني مكثف من قبل قوات الأمن، لمتابعة الحالة الأمنية لتأمين صلاة المواطنين.