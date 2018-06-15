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آخر تطورات الحالة الصحية لـ"سمية الخشاب"

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:59 ص
آخر تطورات الحالة الصحية لـسمية الخشاب
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الفجر الفني
 

كشف المطرب أحمد سعد، عبر حسابه الرسمي بمقوقع الصور الشهير "إنستجرام" آخر تطورات الحالة الصحية لزوجته الفنانة "سمية الخشاب" وذلك في أعقاب الجراحة التي خضعت لها مؤخرًا. 

وكتب سعد عبر حسابه "أحبائي بطمنكم على حبيبتي الحمد لله رب العالمين إنك قومتيلي بالسلامه ونورتي حياتي تاني.. وشكرًا لكل الناس اللي بتحبها إنهم كانوا بيطمنوا عليها ويدعوا لها.

كان سعد، قد أعلن عن تعرض زوجته الفنانة سمية الخشاب للمرض بشكل مفاجئ، ما استدعى لنقلها إلى المستشفى.

آخر تطورات الحالة الصحية لـ"سمية الخشاب"
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