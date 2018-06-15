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جيف جولدبلوم يحتفل بوضع نجمته على ممر الشهرة بهوليوود (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:44 ص
جيف جولدبلوم يحتفل بوضع نجمته على ممر الشهرة بهوليوود (صور)
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أحمد جمال أحمد
 

 

احتفل النجم الكبير جيف جولدبلوم، بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بين نجوم وعظماء هوليوود عبر التاريخ.

وحضر الاحتفال عدد كبير من رجال الإعلام والجمهور، وشارك جيف في وضع نجمته زوجته وابنائه وموجوعة من أصدقاءه المقربين من نجوم هوليوود.

يأتي ذلك ضمن اسبوع حافل لجولدبلوم شهد به احتفاله بطرح فيلمه الجديد "عالم الديناصورات" وإعلانه انتظار مولودته الجديدة.

 


جيف جولدبلوم يحتفل بوضع نجمته على ممر الشهرة بهوليوود (صور)
جيف جولدبلوم يحتفل بوضع نجمته على ممر الشهرة بهوليوود (صور)
جيف جولدبلوم يحتفل بوضع نجمته على ممر الشهرة بهوليوود (صور)
جيف جولدبلوم يحتفل بوضع نجمته على ممر الشهرة بهوليوود (صور)
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