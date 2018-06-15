جيف جولدبلوم يحتفل بوضع نجمته على ممر الشهرة بهوليوود (صور)

احتفل النجم الكبير جيف جولدبلوم، بوضع نجمته الخاصة على ممر الشهرة بين نجوم وعظماء هوليوود عبر التاريخ.

وحضر الاحتفال عدد كبير من رجال الإعلام والجمهور، وشارك جيف في وضع نجمته زوجته وابنائه وموجوعة من أصدقاءه المقربين من نجوم هوليوود.

يأتي ذلك ضمن اسبوع حافل لجولدبلوم شهد به احتفاله بطرح فيلمه الجديد "عالم الديناصورات" وإعلانه انتظار مولودته الجديدة.



