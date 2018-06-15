أمل كلوني تحتفل بنجاح مصمم أزيائها الخاص بلندن (صور)
الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:31 ص
أحمد جمال أحمد
حضرت المحامية الحقوقية الشهيرة أمل كلوني حفل افتتاح متجر أزياء ماركة Giambattista Valli لمالكها المصمم الإيطالي Giambattista بالعاصمة الإنجليزية لندن.
ويعتبر المصمم Giambattista، المصمم الخاص لأمل كلوني، والذي صمم لها إطلالتها الصفراء التي جذبت لها انظار الحاضرين بحفل زفاف الأمير هاري.
وحضرت أمل للحفل في غياب لزوجها النجم جورج كلوني الذي انشغل بعمله السينمائي الجديد بلوس أنجلوس.
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