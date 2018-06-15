محمود العسيلي يتألق في إحدى الحفلات الغنائية (صور)
الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:15 ص
عبدالحافظ حمدي
أحيا المطرب محمود العسيلى حفلًا فنيًا بالتجمع الخامس بحضور الكابتن والاعلامى أحمد شوبير محمد فاروق الذين والفنانة إيمي طلعت ذكريا وياسر الحريري.
وتألق العسيلى بمجوعه كبيرة من الأغاني "هو دا" و "يا ناس" وغيرها، كما قام منظمو الحفل بعمل فاير والعاب نارية كبيرة.
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