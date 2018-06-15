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وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:25 ص
وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
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ميسون أبو الحسن - هادي كرم - أحمد علي
 
وصل منذ قليل، محافظ الجيزة اللواء كمال سعد الدالي، ومدير الأمن اللواء عصام سعد، ونادر سعيد رئيس حي الدقي، صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود.

ويؤدي مئات المصلين صلاة العيد، وسط تأمينات أمنية مشددة، وانتشار لأجواء الفرحة والبهجة.

وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.
وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
وصول محافظ الجيزة ومدير الأمن لأداء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
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