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أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:22 ص
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
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ميسون أبو الحسن - أحمد علي - هادي كرم
 
سادت حالة من الفرح والسعادة محيط مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، قبل دقائق من صلاة العيد، وسط تأمينات أمنية مشددة.

وانتشرت الألعاب والبلالين والألوان، فرحًا وابتهاجًا بقدوم العيد، وسط انتشار للأطفال والباعة الجائلين.

ويعتاد مسجد مصطفى محمود كل عام، على استقبال مئات المصلين في العيد والمناسبات.

وتحتفل الأمة الإسلامية، اليوم الجمعة، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأكدت داء الإفتاء أن أمس الخميس كان المتمم لشهر رمضان المبارك.
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
أجواء صلاة العيد بساحة مسجد مصطفى محمود (صور)
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