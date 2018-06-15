الآلاف يشاركون في أداء صلاة العيد بالغربية (صورر)

أدى الآلاف من أهالى محافظة الغربية صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر بالساحات التي حددتها مديرية الأوقاف لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.



جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، من قبل مديرية أمن الغربية لتأمين احتفالات المواطنين في احتفالهم بالعيد.