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حل أزمة امتناع أصحاب محطات وقود عن البيع للجمهور بدمنهور (صور)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:02 ص
حل أزمة امتناع أصحاب محطات وقود عن البيع للجمهور بدمنهور (صور)
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إسلام أمين
 
تمكنت قبل قليل، مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية ومجلس مدينة دمنهور، من حل الشكاوي المتكررة من المواطنين بامتناع عدد من محطات البنزين عن البيع والاحتفاظ بحصصهم لبيعها بالسوق السوداء.

وقام المهندس سعد غراب رئيس مدينة دمنهور، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين بالبحيرة، والمقدم علي يوسف من هيئة الرقابة الإدارية، بالتواصل مع مديري الإدارات الفرعية وتم تشكيل فريق عمل للمرور علي المحطات والتأكد من استمرار العمل بصورة منتظمة وبالأسعار الرسمية.
حل أزمة امتناع أصحاب محطات وقود عن البيع للجمهور بدمنهور (صور)
حل أزمة امتناع أصحاب محطات وقود عن البيع للجمهور بدمنهور (صور)
حل أزمة امتناع أصحاب محطات وقود عن البيع للجمهور بدمنهور (صور)
حل أزمة امتناع أصحاب محطات وقود عن البيع للجمهور بدمنهور (صور)
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