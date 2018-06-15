ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حالة الطقس اليوم الجمعة 15 /6/ 2018 في فلسطين

الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:58 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 15 /6/ 2018 في فلسطين
طباعة
 
يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم  الجمعة 15 /6/ 2018 في فلسطين؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15 /6/ 2018 على فلسطين:

حالة الطقس في فلسطين:
أريحا  22°
البيرة  18°
الخليل  17°
الزبابدة  17°
القادر  17°
اللطرون  18°
اوزون  19°
بيت لحم  18°
جنين  17°
خان يونس  19°
‎‎رام الله  18°
رفح‎  19°
طوباس  19°
طولكرم‎‎  20°
عقربة  21°
غزة  21°
قلقيلية  20°
‎‎معالي أدوميم  18°
نابلس  17°
يطا  17°
المزيد عن: فلسطين غداً طقس العرب درجة الحرارة درجات الحرارة حالة الطقس اليوم النشرة الجوية الطقس اليوم الطقس الحالة الجوية اخبار الطقس Weather
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
مصر
-
x
14:00
-
أوروجواي
المغرب
-
x
17:00
-
إيران
البرتغال
-
x
20:00
-
أسبانيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/15/2018 5:50:02 AM