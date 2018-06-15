حالة الطقس اليوم الجمعة 15 /6/ 2018 في الأردن

يتابع الكثير من الأشخاص، حالة الطقس ودرجات الحرارة، من خلال النشرات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية، لذلك تقدم بوابة الفجر الإلكترونية خدمة جديدة لقرائها بجانب خدماتها الإخبارية بعض المواضيع التي تعمل على توفير احتياجات ورغبات متابعيها الكرام، وحرصًا منا على إرضاء زوارنا من أصحاب الاهتمام بمعرفة حالة الطقس، وللعمل على راحتهم، نرصد لكم توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، خلال ساعات النهار اليوم الجمعة 14 /6/ 2018 في الأردن؛ وفقًا لما أعلنه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 15 /6/ 2018 علي مدن الأردن:-





حالة الطقس في الاردن