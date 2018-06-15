لحظة نطق سليم الأنصاري الشهادة بعد تلقيه رصاصات الغدر بصدره (فيديو)





شهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "كلبش 2"، استشهاد الضابط "سليم الأنصاري" الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، برصاصات الغدر التي أطلقها الإرهابيون.





كان سليم الأنصاري، نجح في القبض "عاكف" هيثم أحمد زكي، وإيصاله لحبل المشنقة لينال جزاء أعماله الإرهابية.



