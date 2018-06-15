لحظة نطق سليم الأنصاري الشهادة بعد تلقيه رصاصات الغدر بصدره (فيديو)
الجمعة 15/يونيو/2018 - 04:43 ص
حامد محمود
شهدت أحداث الحلقة الثلاثون والأخيرة من مسلسل "كلبش 2"، استشهاد الضابط "سليم الأنصاري" الذي يجسد دوره الفنان أمير كرارة، برصاصات الغدر التي أطلقها الإرهابيون.
كان سليم الأنصاري، نجح في القبض "عاكف" هيثم أحمد زكي، وإيصاله لحبل المشنقة لينال جزاء أعماله الإرهابية.
"كلبش 2" من إخراج بيتر ميمي، وﺗﺄﻟﻴﻒ باهر دويدار، ويضم طاقم عمله أمير كرارة، وهالة فاخر، وفتحي عبد الوهاب، وسارة الشامي، ومحمد لطفي، ومحسن منصور.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما سليم الانصاري دراما بث مباشر امير كرارة الفجر الفني الثلاثون البث المباشر للمسلسلات استشهاد أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream