عاجل.. وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات جديدة

أفادت مصادر أمنية، بأن وزير الداخلية الجديد اللواء محمود توفيق، أصدر حركة تنقلات داخلية، شملت اللواء عماد صيام مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الوطني، واللواء أحمد العمري مساعدًا للوزير لقطاع شؤون الأفراد.





وشملت الحركة اللواء أحمد دسوقي مساعدًا للوزير لأكاديمية الشرطة، واللواء محمد جاد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادي، واللواء أشرف جاويش مساعدًا للوزير لشؤون الضباط، واللواء هشام يحيى مساعدًا للوزير للتفتيش، واللواء عادل جعفر نائبًا لرئيس قطاع الأمن الوطني، ولم تصدر وزارة الداخلية حتى الآن بيانات رسمية بالحركة.



