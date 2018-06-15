مشاهدة مباراة مصر واوروجواي egypt اليوم بث مباشر - كول كورة CoolKora

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ينتظر عشاق الكرة المصرية، مباراة اليوم الجمعة 15 يونيو والتي ستجمع بين منتخب مصر، ونظيره الأوروجواني، في تمام الساعة 2 عصرا، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

بث مباشر مباراة مصر وأوروجواي، مشاهدة مباراة مصر اليوم، ومن المقرر أن تقام في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة والثالثة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

سيتم نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورت ماكس 1 التابعة لمجموعة قنوات بي ان الرياضية، التي تمتلك حقوق مباريات بطولة كاس العالم، بالإضافة إلى قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات.

كورة لايف مشاهدة مباراة مصر وأوروجواي بث مباشر اليوم 15-6-2018 في بطولة كأس العالم روسيا 2018.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بين سبورت Max HD، وان اللقاء سوف يذاع عبر قناة بين سبورتس المفتوحة على قمر النايل سات والعرب سات.