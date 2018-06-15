عاجل.. الشرطة الألمانية تحتجز تونسيا ربما خطط لهجوم "بيولوجي"





حصل مدعون ألمان على مذكرة اعتقال من قاض بحق تونسي يشتبه أنه كان يخطط لهجوم إرهابي ويصنع "سلاحا بيولوجيا" باستخدام مادة الرايسين – حسب ما نشرته فضائية "سكاي نيوز عربية".





وقال مكتب الإدعاء، في بيان الخميس، إن "سيف الله هـ" قد احتجز في مدينة كولونيا برب البلاد يوم 13 يونيو، بعد تفتيش شقته.





وأضاف أن المشتبه به اشترى ألف حبة من الرايسين، وهو سم يوجد بشكل طبيعي في حبوب الخروع، ومطحنة قهوة إلكترونية عن طريق الإنترنت.





وقال المدعون إنهم لم يحددوا بعد مدى التقدم الذي حققه المشتبه في التخطيط لهجوم باستخدام الرايسين، مؤكدون أن هناك اشتباه قوي أنه تعمد إنتاج أسلحة كيماوية. كما يشتبه فيه بشكل مبدئي فيما يتصل بالإعداد لعمل تخريبي عنيف ضد الدولة.





وأضاف المدعوة أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن المشتبه به "عضو في منظمة إرهابية"، ولا يعلم المدعون بعد إن كان المشتبه به حدد موعدا أو هدفا للهجوم المحتمل - وفقا لوكالة "رويترز".



