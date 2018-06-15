هنيدي بعد مقتل "سليم الأنصاري": البركة في يوسف المصري.. وكرارة يرد: "إنت اللي هتكمل المسيرة"

سخر الفنان محمد هنيدي، من مقتل شخصية سليم الأنصاري في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كلبش٢"، وذلك في تغريدة له عبر موقع التغريدات "تويتر".





ونشر "هنيدي" صورة لأمير كرارة في فيلمه المقبل "حرب كرموز" وعلق "البركة في يوسف المصري".





من جانبه، رد "كرارة" على تغريدة "هنيدي"، حيث كتب: "البركة فيك انت يا فنان انت اللي تكمل المسيرة".





وواصل "هنيدي" سخريته بنشر صورة من فيلم "فول الصين العظيم" وعلق عليها: "يوم ورا يوم"، ليرد "كرارة" بدوره: "بس خلاص هنيدي جاهز لكلبش٣".





مسلسل "كلبش٢" بطولة أمير كرارة، محمد لطفى ومحمد دياب، ومن إخراج بيتر ميمى، وإنتاج تامر مرسي، وتأليف باهر دويدار.