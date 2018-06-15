تفاصيل مباراة منتخب مصر ضد أوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب مصر، مع نظيره الأوروجواي، اليوم الجمعة 15-6-2018 في تمام الساعة 2 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

- بين سبورت المفتوحة.

وتعد هذه المباراة هي المباراة الثانية في بطولة كأس العالم، والذي يقام في روسيا، والتي تقع في المجموعة الأولى بالمونديال.

وحقق منتخب روسيا، انتصارا عريضا على منتخب السعودية، بنتيجة 5-0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم.