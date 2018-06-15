مواعيد مباريات مصر في كأس العالم والقنوات المفتوحة الناقلة لمباريات المنتخب بالمونديال 2018

يرغب لاعبو المنتخب المصري بقيادة مدربهم هيكتور كوبر، في تقديم صورة جيدة عن الكرة المصرية، في بطولة كأس العالم في روسيا 2018، بعد غياب عن المونديال لمدة 28 عاما.

وأسفرت قرعة كأس العالم عن وقوع منتخب مصر بالمجموعة الأولى بجانب منتخبات:-

1- أوروجواي

2- روسيا

3- السعودية

وسوف يبدأ المنتخب المصري مبارياته في هذه البطولة، اليوم 15 يونيو بمدينة يكاترينبورج في الساعة 2 مساءً، أمام منتخب الأوروجواي.

بينما ستكون المواجهة الثانية يوم 19 يونيو أمام منتخب روسيا صاحب الأرض والمستضيف، في مدينة بطرسبرج في الساعة 8 مساءً.

وسيختتم منتخب مصر مبارياته بالمجموعة يوم 25 يونيو، بمواجهة منتخب آلسعودية في الساعة 5 مساءً، بمدينة فولجوجراد.

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت، عن إذاعة جميع مباريات كأس العالم في روسيا 2018 عبر قنواتها الرياضية.