موعد مباراة أسبانيا ضد البرتغال في كأس العالم والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم نحو ملعب "فيشت" بمدينة سوتشي الروسية، من أجل مشاهدة مباراة القمة الأوروبية المنتظرة بين منتخبي أسبانيا والبرتغال في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وتعد هذه المواجهة هي أقوى مباريات دور المجموعات من البطولة لأنها سوف تشهد صداما مبكرا بين منتخب أسبانيا بقيادة نجومها أندريس إنييستا وراموس وإيسكو ومنتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو نجمها الأوحد.

ومن المقرر أن يخوض منتخب البرتغال المباراة بتشكيل مكون من: " باتريسيو، رافاييل جويريرو، جوزيه فونتي، بيبي، سيدريك، جواو ماريو، جواو موتينيو، ويليام كارفايو، بيرناردو سيلفا، كريستيانو رونالدو، جونزالو جوديس".

ويلعب منتخب أسبانيا المباراة بتشكيل مكون من؛ " دافيد دي خيا، جوردي ألبا، سيرخيو راموس، جيرارد بيكيه، ناتشو، سيرخيو بوسكيتس، تياجو ألكانتارا، أندريس إنييستا، إيسكو، دافيد سيلفا، دييجو كوستا".

ويدخل منتخب البرتغال المباراة الثانية له أمام أسبانيا في تاريخ مواجهات المنتخبين في بطولة كأس العالم فلم يتقابلا سويًا غير في دور الثمانية من كأس العالم 2010 بجنوب إفريقيا وانتهت وقتها المباراة بفوز الأسبان بهدف نظيف، أما في المجمل قد تقابل المنتخبان 35 مباراة، فازت أسبانيا في 16 منها وخسرت 6 وحسم التعادل 13 لقاء.

- موعد مباراة أسبانيا والبرتغال:

تُلعب مباراة أسبانيا والبرتغال اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن وفلسطين والساعة السادسة بتوقيت دولة المغرب.

- القنوات الناقلة لمباراة أسبانيا والبرتغال:

أعلنت قنوات "بي إن سبورت ماكس 1- 2" عن إذاعة مباراة أسبانيا والبرتغال عبر التردد 12245 ومعدل الترميز 27500.