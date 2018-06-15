توقيت مباراة مصر وأوروجواي في كأس العالم والقنوات الناقلة

يخوض المنتخب المصري، مباراته الأولى في كأس العالم بعد غياب 28 عاما، أمام منتخب الأوروجواي، اليوم الجمعة 15 يونيو في تمام الساعة 2 عصرا، في إطار منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات بين سبورت Max HD، حيث أن اللقاء سوف يذاع عبر قناة بين سبورتس المفتوحة على قمر النايل سات والعرب سات.

وجاءت تشكيلة مصر المتوقعة كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع : أحمد فتحي - أحمد حجازي - علي جبر - محمد عبد الشافي

خط الوسط : محمد النني - طارق حامد - رمضان صبحي - محمود حسن تريزيجيه - عبد الله السعيد

خط الهجوم : مروان محسن

ويدخل منتخب أوروجواي المباراة، دون غيابات عن الفريق وبقيادة مهاجمي الفريق لويس سواريز لاعب برشلونة الإسباني، وايدسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحقق منتخب روسيا، انتصارا عريضا على منتخب السعودية، بنتيجة 5-0 في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم.