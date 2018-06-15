وزير التعليم: "عملنا مناهج لمصر جديدة لانج لسة مطلعناهاش" (فيديو)
الجمعة 15/يونيو/2018 - 03:23 ص
نعيم يوسف
قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة أعدت مناهج جديدة لكل المراحل من الحضانة وحتى الثانوية العامة، معقبا: "عملنا مناهج لمصر جديدة لانج لسة مطلعناهاش".
وأضاف "شوقي"، في تصريحات نقلتها قناة "ON Live" الفضائية، أن مصر حاليا تمتلك منهج جديد غير الموجود، بدءا من تصميم المنهج، الذي تم بالتعاون مع جامعة هارفارد، ومؤسسات أخرى، وتم داخل مركز تطوير التعليم، مشددا على أن الوزارة تعمل مثل خلية النحل التي لا تنام.
وأضاف "شوقي"، في تصريحات نقلتها قناة "ON Live" الفضائية، أن مصر حاليا تمتلك منهج جديد غير الموجود، بدءا من تصميم المنهج، الذي تم بالتعاون مع جامعة هارفارد، ومؤسسات أخرى، وتم داخل مركز تطوير التعليم، مشددا على أن الوزارة تعمل مثل خلية النحل التي لا تنام.
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