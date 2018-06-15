مفتي الجمهورية: نتلقى 3400 سؤال عن الطلاق شهريا



وأضاف في كلمة بـ"صالون المحور"، الخميس، أن هناك ظاهرة وهي وقوع الطلاق في الخمس سنوات الأولى، ويكون احتمالية الانفصال في السنة الأولى أعلى، ثم تنخفض في السنة الثانية، وتنخفض أكثر في السنة الثالثة، وهكذا.



وشدد على ضرورة التحقيق والدقيق، والتأني مع المطلقين، موضحا أن هناك 3400 سؤال عن الطلاق يردون عليها شهريا، ويكون لفظ الطلاق صحيحا في حالتين أو ثلاثة، وتم تشكيل لجنة اسمها لجنة الطلاق، للتدقيق في لفظ الطلاق الذي يقوله الزوج.



قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن دار الإفتاء تستطيع قراءة الظواهر المجتمعية في المجتمع من خلال رصد الفتاوى، وهناك علاقة وطيدة بين الدار وبين مركز البحوث الجنائية للبحث عن هذه الظواهر والحلول الخاصة بها.