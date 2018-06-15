شقيق محمد رمضان متهم بقتل خادمه في "نسر الصعيد"







بدأت أحداث الحلقة الجديدة، بسرد الشاهد الذى اتهم "مسعد" بأنه القاتل، وذلك حتى يبعد التهمة عن صديقه "طه القناوي" المتهم الحقيقي، والذى اتفق معه على سرقه سيارة "مسعد" لارتكاب جريمة القتل بها لكي يتم تلفيق التهمه له.



قام "زين" بإلقاء القبض على الشاهد، بعدما سجل فيديو له على الهاتف يعترف خلاله بكل ما حدث.





"نسر الصعيد" بطولة الفنان محمد رمضان، وفاء عامر، درة، عائشة بن أحمد، سيد رجب، وعايدة رياض، وهو من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج ياسر سامي، وإنتاج العدل جروب.









فوجىء الضابط "زين القناوي" الذي يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان، في مسلسل "نسر الصعيد" بأن من قتل الخادمة ليس مسعد نجل "هتلر" سيد رجب، وانما "طه" شقيقه الذى أقام علاقة غير شرعية مع المجني عليها نتج عنها حمل الأخيرة، وهذا ما جعله يقرر قتلها بعدما رفضت إجهاض الطفل.