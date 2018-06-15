موعد مباراة منتخب المغرب ضد إيران في كأس العالم والقنوات الناقلة
الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:45 ص
أحمد عصام
يلتقي منتخب المغرب، مع منتخب إيران، اليوم الجمعة
15-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور
المجموعات في بطولة كأس العالم.
وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها
على قنوات:-
- بين سبورت Max
1 HD.
- بين سبورت Max
2 HD.
- بين سبورت المفتوحة.
ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات كبيرة، بعد تحقيق
نتائج رائعة في المباريات الودية قبل بطولة كأس العالم في روسيا 2018.
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