موعد مباراة منتخب المغرب ضد إيران في كأس العالم والقنوات الناقلة

يلتقي منتخب المغرب، مع منتخب إيران، اليوم الجمعة 15-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

- بين سبورت Max 1 HD.

- بين سبورت Max 2 HD.

- بين سبورت المفتوحة.

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات كبيرة، بعد تحقيق نتائج رائعة في المباريات الودية قبل بطولة كأس العالم في روسيا 2018.