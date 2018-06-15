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موعد مباراة منتخب المغرب ضد إيران في كأس العالم والقنوات الناقلة

الجمعة 15/يونيو/2018 - 02:45 ص
موعد مباراة منتخب المغرب ضد إيران في كأس العالم والقنوات الناقلة
المغرب وإيران
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أحمد عصام
 

 

 

يلتقي منتخب المغرب، مع منتخب إيران، اليوم الجمعة 15-6-2018 في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها على قنوات:-

 

- بين سبورت Max 1 HD.

 

- بين سبورت Max 2 HD.

 

- بين سبورت المفتوحة.

 

ويدخل المنتخب المغربي اللقاء بمعنويات كبيرة، بعد تحقيق نتائج رائعة في المباريات الودية قبل بطولة كأس العالم في روسيا 2018.

 

 

 

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